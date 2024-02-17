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Под Воронежем неизвестные вывели из строя партию новых КамАЗов для армии

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  • 17.02.2024, 18:00
  • 8,518
Под Воронежем неизвестные вывели из строя партию новых КамАЗов для армии
иллюстративное фото

Военные грузовики везли на фронт для российских оккупантов.

К российским оккупантам на фронт не доехала партия грузовиков КамАЗ. Неизвестные лица сильно повредили грузовики в дороге. О происшествии рассказал популярный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По данным этого ресурса, партию из 6 грузовиков ВС РФ везли оккупантам на фронт железнодорожным составом. На конечной станции в российском Воронеже выяснилось, что машины не на ходу.

«На станции Масловка в Воронеже при приемке грузовых полноприводных авто было установлено, что все шесть машин, которые должны были переправить на войну, повреждены», - сообщил ресурс.

По его данным, все КамАЗы были выведены из строя одинаковым способом: у них срезали бронепровода, которые являются ключевой частью системы зажигания. Фактически машины не на ходу.

«Состав из 6 платформ (по одному КамАЗу на каждую) шел прямиком с завода из Набережных Челнов», - пишет канал.

Где именно были повреждены машины, неизвестно. Силовики ищут «диверсантов».

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