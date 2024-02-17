Беларусь в воскресенье окажется в области повышенного атмосферного давления 17.02.2024, 18:58

ФОТО: NR2.COM.UA

Это скажется на погоде в стране.

18 февраля ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков, пишет сайт pogoda.by.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем составит от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу Беларуси.

19 февраля погоду в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -13°С, максимальная днем -2..+5°С.