Врач-реаниматолог предположил, от чего мог умереть Навальный 1 18.02.2024, 14:53

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Алексей Навальный

Фото: Reuters

Отравление не исключено.

В сообщении ФСИН, в котором говорилось о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в заполярном городе Харп, было сказано: «16.02.2024 года осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание». В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли на место, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».

В комментарий Лабытнангской городской больницы отмечено, что «время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии и проводили их более получаса. Однако пациент скончался».

Как сообщает источник пропагандистского канала RT, причиной смерти Навального в колонии якобы стал «оторвавшийся тромб».

Родственники и адвокаты Навального пока официально не подтвердили его смерть: колония в Харпе находится в Ямало-Ненецком округе и добраться туда достаточно сложно. Однако они не сомневаются в том, что главный виновник смерти оппозиционера – лично Владимир Путин, который инициировал преследование своего политического оппонента.

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Прокофьев в эфире «Настоящего Времени» объяснил, что могло стать причиной смерти Алексея Навального.

По его словам, тромб был причиной смерти или нет, бригада скорой помощи может определить только предварительно и очень ориентировочно, а достоверно столь серьезный диагноз ставится только на вскрытии.

«Это гадание на кофейной гуще, – сказал врач. – Что же касается самого тромба, простите, просто так тромб у нормального, здорового человека 40 лет (Навальному было 47 лет – ред.) не образуется. Тромб образуется вследствие каких-то заболеваний. Каких именно? Явно это были заболевания, которые были в зоне ответственности администрации ФСИН и которые они прощелкали. Потому что сами по себе условия содержания, пыточные условия – они официально так признаны международным сообществом – уже могут спровоцировать возникновение и последующий отрыв тромба».

Врач напоминает, что ранее предпринимались попытки отравления Алексея Навального: самая известная из них, которую, вероятно, провели сотрудники ГРУ, произошла в августе 2020 года.

Врач в связи с этими попытками отравления замечает, что существуют яды, которые вызывают повышение свертываемости крови, это может объяснять образование тромба.

«По моему врачебному мнению, Алексей Анатольевич и так гораздо дольше среднего боролся за жизнь в этих нечеловеческих условиях, обычно жизнь человека в таких условиях заканчивается раньше, и все это знают», – отметил Андрей Прокофьев.

По словам врача, чтобы узнать правду о смерти Навального, тело нужно немедленно отправить на экспертизу в ведущие зарубежные судебно-медицинские экспертные центры, которым можно доверять. Только если это будет сделано, есть шанс, что реальная причина смерти Навального будет установлена: доверия российским судмедэкспертам нет.

«Но даже в этом случае этот шанс не стопроцентный, потому что существуют такие яды, которые распадаются бесследно. Мы помним, когда были все признаки отравления фосфорорганическими соединениями налицо, и то до последнего выдвигались какие-то фантастические версии про рафаэлку или еще бог знает что» – отметил врач.