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В Telegram произошел масштабный сбой

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  • 18.02.2024, 15:13
  • 2,806
В Telegram произошел масштабный сбой

Большинство поступают с территории США.

В многоплатформенном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и соединение с сервером.

Об этом сообщает Downdetector.

Большинство жалоб, как изображает Downdetector, поступают с территории Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, мессенджер также плохо работает и на территории Беларуси.

Пользователи жалуются на:

невозможность отправить сообщение;

проблемы с соединением;

проблемы с работой десктопной версии мессенджера;

невозможность обновить чаты и каналы;

проблемы с загрузкой медиа.

Согласно данным Downdetector:

58% пользователей жалуется на работу приложения;

36% жалуются на соединение с сервером;

6% - на работу веб-сайта.

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