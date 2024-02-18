В Telegram произошел масштабный сбой

В Telegram произошел масштабный сбой3
- 18.02.2024, 15:13
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Большинство поступают с территории США.
В многоплатформенном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и соединение с сервером.
Об этом сообщает Downdetector.
Большинство жалоб, как изображает Downdetector, поступают с территории Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, мессенджер также плохо работает и на территории Беларуси.
Пользователи жалуются на:
невозможность отправить сообщение;
проблемы с соединением;
проблемы с работой десктопной версии мессенджера;
невозможность обновить чаты и каналы;
проблемы с загрузкой медиа.
Согласно данным Downdetector:
58% пользователей жалуется на работу приложения;
36% жалуются на соединение с сервером;
6% - на работу веб-сайта.