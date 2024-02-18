Медведев задумался о развале России 14 18.02.2024, 15:35

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Дмитрий Медведев

И пророчит «яростную гражданскую войну».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев встревожен перспективой поражения в войне и развала РФ.

Он снова угрожает миру применением ядерного оружия. Новым истеричным заявлением Медведев разразился 18 февраля на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Судя по всему, в Кремле царят тревожные настроения. Медведев неожиданно заговорил о перспективе поражения России в войне с Украиной. Он угрожает, что в случае деоккупации Украиной своих территорий РФ применит ядерное оружие против Киева и других западных столиц.

«Представим себе на минуту, что Россия проиграла, а Украина с союзниками победила. Что для наших врагов (...) будет такой победой? (...) Возврат к границам 1991-го, то есть прямой и необратимый развал нынешней России… И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира», - написал Медведев.

Он уверяет, что в случае такого сценария глава РФ Владимир Путин применит ядерное оружие.

«По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, по всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады… Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно или вернем сами с максимальными потерями для врага», - угрожает зампред Совбеза России.