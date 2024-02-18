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У Буданова дали россиянам в Крыму дельный совет

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  • 18.02.2024, 17:15
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У Буданова дали россиянам в Крыму дельный совет

ГУР получило достаточно плавсредств и специфической авиации.

Бойцы украинской разведки могут зайти на полуостров и устроить там настоящий кошмар для оккупантов, поэтому гражданам РФ нужно как можно скорее бежать из Крыма. Такой совет россиянам в интервью «УП» сделал руководитель спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Тимур.

Представитель ГУР рассказал про бой, который произошел во время одной из операций 4 октября.

«Для россиян, которые сейчас в Крыму, есть совет: просто убежать оттуда. Потому что сейчас и в плен сможем брать, и не только», — рассказал Тимур. По его словам, подразделение получило много техники, которая позволяет проводить различные операции.

«Нам командир предоставил очень много. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической авиации — это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко», — указал разведчик.

При этом он добавил, что на мысе Тарханкут в прошлом году его бойцы выполняли специальные задачи, которые включали в себя выявление средств врага.

«Важно было фиксировать время, за сколько времени противник к нам пытается приблизиться. Были отдельные агентурные мероприятия, которые тоже проводились. И, конечно, нанести огневое поражение. Это важная задача — зайти, показать, что пока они из Крыма не убежали, мы будем заходить по морю, по воздуху, мы будем идти дальше», – отметил боец.

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