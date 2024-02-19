Ситуацию в Беларуси будут обсуждать министры ЕС 4 19.02.2024, 8:29

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Режим Лукашенко дестабилизирует ситуацию в регионе.

Усиление репрессий в Беларуси будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

«Участники обсудят поддержку Киева в отражении агрессии России, а также последующее восстановление Украины. Обсуждение министров иностранных дел ЕС также будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море, где продолжаются нападения хуситов на торговые суда.

Кроме того, министры поднимут вопрос о Беларуси, которая переживает беспрецедентный рост репрессий против общества, в то время как режим в Минске продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», – говорится в сообщении МИД о визите в Брюссель министра Радослава Сикорского.