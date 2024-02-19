Банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией 19.02.2024, 9:15

И начали закрывать счета россиян.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вслед за кредитными организациями Турции и Китая ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета компаниям и физическим лицам, рассказали «Ведомостям» три бизнесмена, работающих в стране, а также представитель «Деловой России».

По словам последнего, на текущий момент банки ОАЭ не принимают деньги из России и в обратную сторону платежи не проводят. Одновременно с этим без объяснения причин идет закрытие счетов, добавил он.

Сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года закона США о вторичных санкциях, который резко повлиял на политику банков Турции и Китая в отношении клиентов из России, отмечают собеседники издания. Однако до сих пор банки ОАЭ второго эшелона сохраняли большую лояльность к российским клиентам, если они были согласны приобретать дополнительные услуги или увеличивать остаток на счете.

Возможность платить из России, в том числе в дирхамах, пропала в сентябре, утверждает один из представителей бизнеса. После этого ему пришлось добавить в цепочку третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг. Но с февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил бизнесмен.

В крупнейших банках ОАЭ теперь практически невозможно открыть счет, говорит владелец одной из энергетических компаний. По его словам, договориться можно в частном порядке с персональным менеджером, но после первой же проверки «ты вылетишь как пробка».

В правительстве знают о проблеме с банками ОАЭ, но считают ее некритичной и решаемой, сказал близкий к кабмину источник издания.

Открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке», говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева. По ее словам, расчеты с Россией напрямую затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак Барс», который был основным каналом для платежей, попал под американские санкции.