закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией

  • 19.02.2024, 9:15
Банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией

И начали закрывать счета россиян.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вслед за кредитными организациями Турции и Китая ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета компаниям и физическим лицам, рассказали «Ведомостям» три бизнесмена, работающих в стране, а также представитель «Деловой России».

По словам последнего, на текущий момент банки ОАЭ не принимают деньги из России и в обратную сторону платежи не проводят. Одновременно с этим без объяснения причин идет закрытие счетов, добавил он.

Сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года закона США о вторичных санкциях, который резко повлиял на политику банков Турции и Китая в отношении клиентов из России, отмечают собеседники издания. Однако до сих пор банки ОАЭ второго эшелона сохраняли большую лояльность к российским клиентам, если они были согласны приобретать дополнительные услуги или увеличивать остаток на счете.

Возможность платить из России, в том числе в дирхамах, пропала в сентябре, утверждает один из представителей бизнеса. После этого ему пришлось добавить в цепочку третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг. Но с февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил бизнесмен.

В крупнейших банках ОАЭ теперь практически невозможно открыть счет, говорит владелец одной из энергетических компаний. По его словам, договориться можно в частном порядке с персональным менеджером, но после первой же проверки «ты вылетишь как пробка».

В правительстве знают о проблеме с банками ОАЭ, но считают ее некритичной и решаемой, сказал близкий к кабмину источник издания.

Открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке», говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева. По ее словам, расчеты с Россией напрямую затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак Барс», который был основным каналом для платежей, попал под американские санкции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко