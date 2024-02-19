Режиму начали отказывать в кредитах 7 19.02.2024, 10:27

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ЕАБР не захотел финансировать реконструкцию дороги М10.

Евразийский банк развития отказался выделить финансирование на реконструкцию автомобильной дороги М10, в связи с чем соответствующие работы белорусской стороной были начаты за счет собственных средств, заявил на гостелеканале «Беларусь 1» министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

По его словам, к лету 2024 года планируется ввести в эксплуатацию участок дороги Р53 между Смолевичами и Жодино. Также в этом году планируется приступить к реконструкции участка упомянутой трассы между Жодино и Борисовом, а также дороги Р46 — «коридора, который идет в сторону Санкт-Петербурга».

M10 — магистральная трасса Гомель — Кобрин.