Адвокатов и мать Навального вытолкали из морга, где может находиться его тело

Адвокатов и мать Навального вытолкали из морга, где может находиться его тело6
- 19.02.2024, 10:30
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До сих пор неизвестно, где находится тело российского оппозиционера.
Мать и адвокатов российского оппозиционера Алексея Навального не пускают в морг, где, предположительно, находится тело политика, сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш.
— Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают, — написала она в соцсети X.
Матери Навального Людмиле, которая 17 февраля приехала в колонию, где содержался ее сын, выдали справку, что тело политика перевезли в Салехард. Однако в городском морге эту информацию не подтвердили.
Также сторонники Навального со ссылкой на представителя Следственного комитета сообщили, что тело находится на экспертизе для установления причины смерти.