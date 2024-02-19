В России с наркотиками задержали известного пропагандиста Коца

В России с наркотиками задержали известного пропагандиста Коца11
- 19.02.2024, 11:46
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У него нашли марихуану.
В Москве задержали с марихуаной известного Z-военкора Андрея Коца
Сотрудники полиции остановили Коца 10 февраля на улице Декабристов в Москве. Связанная с силовиками «База» пишет, что при нем обнаружили два грамма марихуаны.
На допросе у следователя «военкор» объяснил, что шел с только что снятой закладкой. Телеграм-канал пишет, что из-за небольшого веса, с которым «приняли» Коца, уголовное дело ему не грозит, — чего нельзя сказать о «неизвестном лице», продавшем марихуану «военкору».