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Посла РФ в Германии вызвали в МИД в связи со смертью Навального

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  • 19.02.2024, 14:20
  • 1,066
Посла РФ в Германии вызвали в МИД в связи со смертью Навального

Берлин ждет разъяснений.

Посла РФ в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД после смерти оппозиционера Алексея Навального.

«Министр Анналена Бербок перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала это происшествие. Сегодня федеральное правительство и Министерство иностранных дел вызывают посла России», — сказала представитель МИДа журналистам.

Напомним, 16 февраля Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3.

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