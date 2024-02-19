Посла РФ в Германии вызвали в МИД в связи со смертью Навального

Посла РФ в Германии вызвали в МИД в связи со смертью Навального2
- 19.02.2024, 14:20
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Берлин ждет разъяснений.
Посла РФ в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД после смерти оппозиционера Алексея Навального.
«Министр Анналена Бербок перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала это происшествие. Сегодня федеральное правительство и Министерство иностранных дел вызывают посла России», — сказала представитель МИДа журналистам.
Напомним, 16 февраля Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3.