СМИ: Крупнейший импортер зерна отказался от поставок России и выбрал Украину 19.02.2024, 17:10

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По экспортному потенциалу РФ нанесен серьезный удар.

Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы в мире, отказался от покупки российского зерна на последнем тендере, сделав выбор в пользу поставок из Украины и Румынии. Об этом сообщает «Диалог.UA» со ссылкой на российские информационные агентства и главу Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.

Российская сторона делала несколько предложений, однако все они были отвергнуты Египтом. Причиной такого решения египетских властей стали слишком высокие цены, предлагаемые со стороны РФ. Предложения из РФ превышали $245 за тонну, тогда как победители тендера Украина и Румыния предложили пшеницу по $238 за тонну.

Отказ Египта от российской пшеницы стал серьезным ударом по экспортному потенциалу РФ. Население Египта составляет более 110 млн человек, и страна ежегодно импортирует около 6 млн тонн пшеницы. Ранее Россия уже теряла крупных покупателей своего зерна, в том числе Саудовскую Аравию.

Эксперты отмечают, что отказ Египта от российской пшеницы может привести к снижению цен на зерно на мировом рынке. Ситуация на зерновом рынке остается сложной и будет развиваться в зависимости от геополитической ситуации и урожая в ключевых странах-экспортерах.