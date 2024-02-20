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Австралия построит крупнейший морской флот со времен Второй мировой войны

  • 20.02.2024, 12:53
  • 2,474
Австралия построит крупнейший морской флот со времен Второй мировой войны

Для противостояния Китаю.

Австралия планирует увеличить свой морской флот из-за угрозы наращивания Китаем военной силы в Тихоокеанском регионе. ВМС страны станут крупнейшими со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Financial Times.

Австралийский военно-морской флот будет увеличен до 26 военных кораблей, включая 11 новых фрегатов и 6 больших судов с ракетами большой дальности. Такие действия являются ответом на усиление военного присутствия Пекина в Тихом океане. Как отмечается в материале, наращивание военной силы Китая является «самым большим и амбициозным из всех стран после окончания Второй мировой войны».

Также модернизация австралийского флота связана с реализацией соглашения Aukus между Австралией, Великобританией и США, согласно которому атомные подводные лодки впервые будут доставлены в тихоокеанскую страну.

Кроме этого, расширение военно-морского флота уменьшит беспокойство в оборонной отрасли относительно недостаточного выделения средств правительством на модернизацию флота.

План Австралии по наращиванию своей военной силы предусматривает быстрый спуск новых военных кораблей на воду. Однако темпы могут снизиться из-за задержек и роста расходов с 35 до 65 миллиардов австралийских долларов на строительство новых кораблей в британской компании BAE Systems, которая должна была изготовить 9 судов в Осборне (Южная Австралия). Из-за этого военно-морской флот Австралии получит только 6 новых судов.

Однако Канберра приобретет еще 11 фрегатов, которые могут быть доставлены быстрее, отмечают в издании Financial Times.

Главнокомандующий ВМС Австралии заявил, что флот должен быть оснащен для сдерживания потенциальных противников и защиты национальных интересов Австралии.

«Размер, летальность и возможности будущего надводного боевого флота гарантируют, что наш военно-морской флот готов отвечать стратегическим вызовам нашего развивающегося региона», — подчеркнул он.

А директор Программы международной безопасности Института Lowy Сэм Роггевен, отметил, что увеличение количества судов является ответом на «уроки недавних конфликтов».

В целом Австралия планирует инвестировать в развитие своего флота до 54,2 миллиарда австралийских долларов в течение следующего десятилетия.

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