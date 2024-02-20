В Беларуси случился коллапс сельской инфраструктуры 20.02.2024, 16:09

В регионах «власти» закрывают социальные объекты и удаляют информацию об этом.

В регионах закрывают не только объекты социальной инфраструктуры, но и доступ к информации об этом. Газета «Голос Ветковщины» 18 февраля, в выходной день, опубликовала заметку на проблемную тему, что давно стало редкостью для районок. А уже назавтра, в понедельник, публикацию удалили.

В заметке, которая называлась «Где спеть песню?», было сказано, что Великонемковский сельсовет остался без учреждений культуры. Автор рассказывал о закрытии дома культуры в Великих Немках — здание было в аварийном состоянии. Этот агрогородок — «живой», и ее жители опечалены, что теперь проводить досуг негде.

Случай с удалением публикации стал для «Флагштока» поводом посмотреть, каких еще объектов социальной инфраструктуры лишаются регионы — пока информацию об этом не удалили. В основном, это фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), дома культуры, клубы, магазины.

К примеру, жители деревни Долголесье Гомельского района остались без клуба-библиотеки. Решить проблему в очередной раз пытались в январе, но безуспешно. Вот что об этом тогда писала газета «Маяк» 10 января:

«Уже довольно продолжительное время на рассмотрении важный для населения вопрос — ремонт местного клуба. Еще в том году в нем собирались творческие коллективы, проходили музыкальные вечера. Но, к сожалению, библиотеку-клуб были вынуждены закрыть, так как техническое состояние здания несет угрозу жизни и здоровью населения. Библиотечное обслуживание долголесцев сейчас организовано через библиобус (…) Однако работа клуба пока не осуществляется (…) Крыша, перекрытие, пол, стены — практически все пришло в негодность, и дальнейшее размещение в здании библиотеки-клуба сопряжено с большой опасностью, что недопустимо. Самое печальное, что и для разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта потребуется много времени и большие финансовые вложения».

На встрече с властями под клуб предложили отдать часть ФАПа, но «в результате к единому мнению прийти не удалось», сообщила газета. Позже, в феврале, сельчане просили помощи в разрешении проблемы у председателя облисполкома Ивана Крупко, но тот «дал поручение сделать повторное обследование бывшего клуба, чтобы еще раз удостовериться в его аварийности», а на это время библиотеку перенести в ФАП.

А в деревне Романовичи проблемным вопросом стало функционирование фельдшерско-акушерские пункта. Его крыша пришла в «полную негодность», писало издание райисполкома. По стенам и потолку пошли подтеки от дождевой воды, а «ремонт ситуацию не спасет — слишком ветхое здание», констатировала газета.

Поэтому власти решили перенести ФАП в новое место, но проблема в том, что располагается оно дальше от центра, примерно в пятистах метрах от остановки. Решение было принято несмотря на то, что «часть местных жителей выступила против и просила сохранить ФАП в прежнем здании, сделав в нем ремонт», отмечается в публикации. К новому месту далеко и неудобно добираться пожилым людям, особенно маломобильным, да и на второй этаж подняться будет затруднительно.

Деградирует инфраструктура не только из-за невозможности поддерживать ветшающие постройки, но и из-за отсутствия кадров. Это является важнейшей проблемой регионов. В частности, деревня Цыкуны осталась без магазина из-за того, что там нет продавца.

«Торговое обслуживание проводится автомагазином. В зимний период этого достаточно, однако в летний сезон, когда приезжают дачники, есть необходимость работы стационарного торгового объекта. Данный вопрос взят на контроль и будет решаться с руководством филиала [Гомельского областного потребительского общества]», — сообщал ТГ-канал Гомельского райсовета депутатов по итогам встречи с местными жителями.

Гомельский райсовет сообщил о проблемах с медобслуживанием в деревне Михальки, умолчав о том, на что конкретно жалуются жители и отметив лишь, что «вопрос медицинского обслуживания населения агрогородка остается на контроле». Журналисты позвонили в местный ФАП — телефон там отключен. Ситуацию прояснил звонок в гомельскую поликлинику № 13, которая обслуживает ФАП в Михальках:

«Врач там уже побыла в начале недели, вела прием, а когда в следующий раз — не известно, графика пока нет. На следующей неделе точно не будет. График составляется на две недели».

В такой ситуации сельчане, по сути, остаются без стабильного медобслуживания — деревня находится в 30 километрах от Гомеля, а местный ФАП пустует.

Примечательно, что стремительная деградация сельской инфраструктуры происходит на фоне заявлений чиновников и пропагандистов о возрождении белорусского села.