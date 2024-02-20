США пообещали ввести санкции из-за смерти Навального 2 20.02.2024, 20:38

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Ограничения введут 23 февраля.

США 23 февраля объявят о санкциях против России из-за смерти в колонии Алексея Навального, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает AFP.

«По указанию президента [Джо] Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу на этой неделе, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным», — заявил он.

Байден, ранее комментируя смерть Навального, назвал ее «военным преступлением» и обвинил в нем президента Владимира Путина. Тогда американскому президенту напомнили о его словах на пресс-конференции в Женеве в 2021 году, когда Байден сообщил, что предупредил президента России о «разрушительных последствиях» в случае смерти Навального. «Это было три года назад, сейчас им грозит совсем другая ответственность», — сказал американский лидер теперь.