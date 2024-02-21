Лукашисты устроили хапун в представительстве LG Electronics 7 21.02.2024, 13:13

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Задержаны четыре человека.

Силовики задержали по меньшей мере четверых сотрудников представительства южнокорейской компании LG Electronics.

У одного из сотрудников якобы нашли боевые патроны к пистолету Макарова.

Задержаны менеджер по продажам, менеджер по персоналу и еще два сотрудника представительства. Некоторых из них заставили озвучить размер зарплаты.

Силовики угрожают им пятью годами лишения свободы.

LG Group — четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа. Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.