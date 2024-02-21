ВСУ разбили бронетанковую колонну россиян под Угледаром 1 21.02.2024, 14:04

2,790

Появилось эпичное видео.

На Угледарском направлении фронта у села Шевченко украинские военные разбили наступательную бронегруппу российских сил.

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде рассказали, что военным пришлось несколько суток отбивать новый российский штурм в Донецкой области.

Российское командование отправило на штурм украинских позиций морскую пехоту с танками, БМП-3, БМД-4 и бронетранспортерами «МТ-ЛБ».

Украинским военным удалось остановить и разбить россиян возле села Шевченко, расположенного недалеко от города Угледара.

«Наши воины показали характер, дали отпор врагу, достойно и честно выполнили свой долг», - рассказали в бригаде.

Во время боя украинские силы понесли потери в бойцах, отражавших атаку оккупантов. Украинские военные также проводили контратаки, во время которых потеряли бронемашину MaxxPro.

«Вечная память тем, кто отдал жизнь в бою, но не дрогнул и не отступил. Продолжаем защищать Украину», – добавили в бригаде.

После боя украинские операторы дронов зафиксировали уничтоженную технику российской армии.

На кадрах из беспилотника видно, что россияне потеряли по меньшей мере три танка «Т-80БВ», два бронетранспортера «МТ-ЛБ» и три бронемашины «БМП-3».

Один из танков «Т-80БВ» имел путевой минный трал «КМТ-6», которым он должен был прокладывать путь другой бронетехнике через минные поля.

Военные рассказали, что в общей сложности в бою уничтожили 3 танка, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ и роты российских морских пехотинцев.