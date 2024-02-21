Школьник поджег отделение «Единой России» в Подмосковье 1 21.02.2024, 16:10

В здание полетел коктейль Молотова.

Расположенную в Подмосковье приемную «Единой России» подожгли 16 февраля, забросив коктейль Молотова на козырек над входом. Огонь в итоге потушили свидетели инцидента.

20 февраля российские силовики схватили подозреваемого, это оказался ученик 9 класса из образовательного центра Золотой ключик» в Химках. В его отношении завели дело по статье «хулиганство», но единороссы заявили, что произошедшее следует рассматривать как теракт.

В пресс-релизе «Единой России» указано, что свой поступок парень якобы объяснял местью за убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

На снятом поджигателем видео можно услышать слова: «Свободу России! Это мой выбор!», но голос говорящего изменен программой.