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Белорусский банк объявил о приостановке оказания услуг по кошелькам QIWI

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  • 21.02.2024, 19:32
Белорусский банк объявил о приостановке оказания услуг по кошелькам QIWI

Такими кошельками в Беларуси пользуются свыше 1 млн плательщиков в месяц.

ЗАО «Банк «Решение» приостановил оказание ряда услуг, предоставляемых в рамках сотрудничества с российским АО Киви Банк, у которого Банк России отозвал лицензию.

В банке временно не будут проводить идентификацию владельцев QIWI кошельков, осуществлять переводы в пользу АО КИВИ Банк (РФ) с целью пополнения счета QIWI кошелька, оплачивать товары, работы, услуги, представленных в платежной системе в ЕРИП, а также переводы на текущие (расчетные) счета посредством использования сервисов АО КИВИ Банк (РФ).

Приостановка оказания услуг связана с тем, что Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Киви Банка.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — сообщил банк.

В Беларуси оператором платежей сервиса QIWI выступает «ОСМП БЕЛ». Как объяснил Office Life юрист компании Николай Блажко, несмотря на то, что «ОСМП БЕЛ» представляет интересы Группы QIWI в Беларуси, ни юридически, ни технически белорусская компания никак не связана непосредственно с КИВИ Банком: она «обособлена и ведет в стране самостоятельный бизнес».

Сейчас в Беларуси работает более 1200 терминалов по приему платежей QIWI, которыми пользуются свыше 1 млн плательщиков в месяц. С их помощью можно было как пополнить электронный кошелек, так и, например, провести необходимые оплаты, пополнить банковские карты белорусских банков и т.д. Терминалы работают и, обещают в «ОСМП БЕЛ», будут работать.

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