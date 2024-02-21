Координатор спецслужб Польши: Лукашенко выдает небылицы 1 21.02.2024, 21:36

В Польше прокомментировали слова диктатора о провокации, которую якобы готовят в стране западные разведки.

Заявление Александра Лукашенко о том, что польская и американская разведки якобы готовят масштабную провокацию против поляков, — «полная чушь», однако такие действия могут планировать белорусские и российские силовики. Об этом в эфире Radio ZET сказал министр — координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Политик назвал «полной чушью» утверждение Лукашенко о якобы готовящейся провокации против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь.

— К сожалению, Лукашенко часто нападает на Польшу и выдает небылицы, чтобы создать напряженность, привлечь к себе внимание, мобилизовать общественное мнение в своей стране, показать России, что он антизападный и антипольский, — считает Томаш Семоняк.

По его словам, подобные провокации могут совершать режимы наподобие путинского, однако «в демократических государствах спецслужбы не действуют таким образом, чтобы причинить вред собственным гражданам».

Тем не менее министр не исключил, что высказывание Лукашенко может свидетельствовать о готовящейся провокации против Польши со стороны Беларуси и России.

— Мы должны очень внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси, что говорит Лукашенко и чем занимаются местные спецслужбы и армия, — отметил Томаш Семоняк.

Он добавил, что такого рода заявления могут быть элементом информационной войны, так как Беларусь уже оказывает поддержку России в войне с Украиной.

Напомним, 20 февраля Александр Лукашенко заявил, что «польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», — это якобы дословная цитата из неназванного источника.

— Знаете, после этого сейчас начнется вой: «Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков!». Я сказал, а вы делайте выводы — я говорю полякам и прочим. Поживем — увидим. Но мы предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны, — сказал он и призвал своих силовиков «ментально и стратегически» готовиться к войне.

Ранее уже в Украине опровергли еще одно заявление Лукашенко о якобы задержанных диверсантах, украинцах и белорусах, на южной границе.

— Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его «тоннах оружия», которое они «задерживали из Украины», а еще лучше помню, откуда произошло вторжение России, — прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.