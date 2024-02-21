У россиян при пересечении границы с ЕС стали требовать отчитаться об отношении к войне 4 21.02.2024, 22:25

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Анкеты выдают в основном тем, кто имеет два гражданства.

Сотрудники погранслужбы ФСБ ввели анкетирование с вопросами о войне в Украине для лиц, пересекающих границу с ЕС, пишет «Медиазона». В частности, такая практика действует на пропускных пунктах с Эстонией «Шумилкино» и «Куничина гора», расположенных в Псковской области.

От граждан требуют предоставить личные данные, в том числе указать место проживания в России и за рубежом, серию и номер паспорта, информацию о прохождении военной службы и цель поездки. Помимо этого, они должны сообщить, где и кем они работают, контактный номер и идентификатор (IMEI) телефона.

В конце идет блок вопросов, связанных с войной. Граждан просят перечислить «близких родственников», проживающих в России и в Украине; имена знакомых, которые воюют на стороне ВСУ; сообщить о «наличии связей из числа сотрудников спецслужб» и о своем «отношении к действиям руководства ЕС, поддерживающего националистический режим» в Киеве.

По словам источника «Медиазоны», анкеты выдают избирательно, в основном тем, кто имеет два гражданства — российское и европейское. Иногда сотрудники ФСБ также изучают смартфоны, подключая их к специальной программе. «Видимо, ищут какие-то ключевые слова и, как говорят, находят даже то, что стерто было. Сверяют IMEI с тем номером, который написали в анкете. В целом, говорят, минут 15 все занимает, спрашивают об отношении [к войне]», — рассказал он.

Собеседник издания связывает эти меры с убийством украинского экс-депутата Ильи Кивы в прошлом декабре — тогда о проверках на КПП с Эстонией писала «Псковская губерния», отмечая, что все, кто въезжал с двойным гражданством или ВНЖ, получали анкеты, после чего люди «ждали по 10 часов для допроса».

Читатель «Медузы» с паспортом Эстонии подтвердил, что такая практика действительно существует и лично от него пограничники требовали заполнить анкету и разблокировать телефон.