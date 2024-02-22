Медведев прокомментировал убийство угнавшего Ми-8 россиянина тремя словами 22.02.2024, 5:36

Летчик был убит 19 февраля в Испании.

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вечером 21 февраля разместил в своем телеграм-канале видеокомментарий по поводу гибели в Испании 28-летнего летчика Максима Кузьминова.

— Собаке собачья смерть, — сказал Дмитрий Медведев.

— Не важно, из чьих рук? — уточнила у политика собеседница.

— Я все сказал, — ответил зампред Совбеза РФ.

Ранее гибель пилота в похожей тональности прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

— Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление, — сказал Нарышкин, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о смерти Кузьминова.

Напомним, 19 февраля появились сообщения о том, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. Отмечалось, что прибывшая полиция насчитала на теле не менее 12 пулевых отверстий, также при убитом было обнаружено 100 000 евро.

Информацию о гибели Кузьминова подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

В октябре 2023 года на канале «Россия-1» вышел репортаж, в котором неназванные бойцы спецназа ГРУ заявили, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». Журналист за кадром отметил, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова уже получен и его исполнение — лишь вопрос времени. В ответ военные пообещали наказать летчика-перебежчика.

Российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и успешно приземлил его на территории Украины. Пилот действовал по предварительной договоренности с Главным управлением разведки Украины (ГУР), полет проходил на сверхнизкой высоте, чтобы его не заметили по радарам. Операция получила название «Синица», ГУР считает ее самой успешной с начала полномасштабного вторжения. Помимо работающего вертолета, Кузьминов передал ВСУ секретные документы. Два члена экипажа вертолета не знали о планах Кузьминова и были убиты почти сразу после приземления. За угнанный вертолет Кузьминову заплатили 500 тысяч долларов вознаграждения.