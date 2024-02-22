Беспилотники дважды за ночь атаковали российский Брянск 22.02.2024, 8:15

3,946

Что известно?

В ночь на 22 февраля российский город Брянск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, сообщают украинские СМИ.

В 00:08 Богомаз заявил о якобы пресечении попытки «совершить атаку с применением БПЛА». В атаке российский чиновник обвинил Украину.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил губернатор.

По словам Богомаза, в результате атаки «никто не пострадал». Он также утверждает, что «разрушений нет».

Позже, в 04:37 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что Брянск снова подвергся атаке беспилотников.

«Брянск, РФ — работа вражеского ПВО по БПЛА», — говорится в сообщении.

В Минобороны России никак не прокомментировали атаки БПЛА на Брянск.