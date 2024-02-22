Байден назвал Путина «сумасшедшим с*киным сыном» 1 22.02.2024, 9:22

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США вспомнил о главе Кремля по неожиданной причине.

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина «сумасшедшим су*иным сыном» во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско в среду, 22 февраля, сообщает CNN.

Он вспомнил о главе Кремля, когда говори об изменениях климата.

«У нас есть сумасшедший су*ин сын, тот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества — это климат», — сказал Байден.

Также американский лидер раскритиковал комментарии бывшего президента США Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью российского политика Алексея Навального. Байден перефразировал слова своего предшественника, а затем сказал присутствующим, что «если бы я стоял здесь 10−15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть помещен в тюрьму».

«Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали, так же как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется», — пересказали слова Байдена журналисты, которые были на мероприятии.

Байден не впервые резко высказывается в адрес Путина. После смерти Навального 16 февраля он обвинил в этом российского диктатора и «его головорезов». После начала полномасштабной войны РФ против Украины президент США назвал «настоящим головорезом» и «убийственным диктатором» самого Путина.