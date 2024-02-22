Кремль заявил, что Путин не обижается, когда его называют «сумасшедшим» 5 22.02.2024, 13:44

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Песков странно отреагировал на слова Байдена.

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном», не способны уязвить главу Кремля. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является позором для самой страны. Я имею в виду США», — сказал Песков корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Байдену «должно быть стыдно» использовать такую лексику в отношении Путина.

Слова Байдена в адрес Путина прозвучали в четверг на конференции доноров Демократической партии в Сан-Франциско, когда американский президент рассуждал о проблеме изменения климата.

«У нас есть сумасшедший сукин сын, такой как этот Путин, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но угрозой существования человечества является климат», — сказал Байден.