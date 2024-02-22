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Кремль заявил, что Путин не обижается, когда его называют «сумасшедшим»

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  • 22.02.2024, 13:44
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Кремль заявил, что Путин не обижается, когда его называют «сумасшедшим»

Песков странно отреагировал на слова Байдена.

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном», не способны уязвить главу Кремля. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является позором для самой страны. Я имею в виду США», — сказал Песков корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Байдену «должно быть стыдно» использовать такую лексику в отношении Путина.

Слова Байдена в адрес Путина прозвучали в четверг на конференции доноров Демократической партии в Сан-Франциско, когда американский президент рассуждал о проблеме изменения климата.

«У нас есть сумасшедший сукин сын, такой как этот Путин, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но угрозой существования человечества является климат», — сказал Байден.

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