Угнавший российский Ми-8 летчик Кузьминов жил в Испании по поддельному паспорту 1 22.02.2024, 14:09

Испанские спецслужбы убеждены, что за его убийством стоит Москва.

Российский летчик Максим Кузьминов, убитый в городе Ла-Вильяхойоса во вторник, 13 февраля, имел документы на имя Игоря Шевченко. Снимок его украинского паспорта на это имя опубликовала газета El Periodico.

В документе указано, что Игорь Шевченко родился в Донецке 15 сентября 1990 года, выдан он в сентябре 2023 года. Издание также пишет, что въехал мужчина в Испанию в октябре.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на его соседей пишет, что убитый проживал в Вильяхойосе как минимум с декабря 2023 года.

Издание также приводит слова очевидца произошедшего — уборщика дома, в котором жил убитый. По его словам, 13 февраля Кузьминов прогуливался по парковочной площадке рядом с домом. Раздались выстрелы, за которыми последовал звук отъезжающей машины. Как утверждает собеседник WSJ, в Кузьминова выстрелили пять раз, также его тело переехала машина.

Испанская служба безопасности выясняет, власти ли Украины выдали Кузьминову поддельные документы, и кто в Испании об этом знал. По информации El Pais, испанские спецслужбы допускают причастность России к смерти Кузьминова, но отмечают, что доказать это достаточно сложно.

Газета El Mundo предположила, что Кузьминов мог обладать своего рода тайным статусом политического беженца в стране.

Официально власти Испании пока не подтвердили, что именно Максим Кузьминов был убит 13 февраля.

Напомним, 19 февраля появились сообщения о том, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. Информацию о гибели Кузьминова подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — рассказал «Украинской правде» собеседник в разведке.

Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и успешно приземлил его на территории Украины. Пилот действовал по предварительной договоренности с Главным управлением разведки Украины (ГУР). Помимо работающего вертолета, Кузьминов передал ВСУ секретные документы. Два члена экипажа вертолета не знали о планах Кузьминова и были убиты почти сразу после приземления. За угнанный вертолет Кузьминов получил денежное вознаграждение — 500 тысяч долларов.