Американский журналист высмеял Такера Карлсона за восхищение Россией 4 22.02.2024, 14:55

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Жесткая «прожарка».

Попытка американского медиа-провокатора Такера Карлсона показать преимущества жизни в РФ по сравнению с «загнивающим Западом» оказалась настолько не убедительной, что не вызвала в США ничего, кроме насмешек, пишет New Voice.

Так, ведущий вечерней развлекательной программы The Daily Show Джон Стюарт решил разобрать репортаж «карманного журналиста» кремлевского режима из одного из московских супермаркетов.

Блуждая среди полок с товарами, Карлсона, среди прочего, восхищался местными ценами на продукты, сравнивая их с американскими.

По его словам, когда люди в США видят, как живут простые москвичи, то «радикализируются» в отношении своих собственных властей.

В свою очередь Стюарт напомнил Карлсону, что в РФ не только цены ниже, чем в США, но и зарплаты.

«Радикализирует! И это будет радикализировать тебя, пока ты не посмотришь на базовую экономику. Видите ли, 104 доллара за продукты звучит как невероятная выгода, пока вы не узнаете, что россияне зарабатывают меньше, чем 200 долларов в неделю», — посмеялся он над нелепыми аргументами пропагандиста.

Кроме того, не меньше восхищений у того и такие элементарные вещи как автоматически двери в ТЦ, продуктовые тележки и даже обыкновенный хлеб в пакетах.

Вспомнил Стюарт и о так называемом «интервью» с российским диктатором Владимиром Путиным, которое, собственно, и было основной целью Карлсона в РФ.

В частности, ведущий обратил внимание на выражение его лица, когда находящийся в международном розыске военный преступник пытался объяснить, что Вторую мировую войну начали якобы не СССР и Германия, а Польша, на которую они вместе напали.

«Когда твое лицо говорит: „Что за чушь ты несешь“. Но рот говорит: „Конечно-конечно!“», — отметил ведущий, комментируя унизительное раболепие Карлсона перед Путиным.