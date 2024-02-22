Ученые: Самые большие киты в мире живут в «секретном месте» 22.02.2024, 15:02

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Где оно?

Финвалы являются вторыми по величине животными в мире после синих китов. Эти морские гиганты во взрослом возрасте могут вырастать до 27 метров в длину и весят от 40 до 80 тонн. Финвалы, находящиеся на грани исчезновения, как правило, проводят лето в арктических и антарктических местах нагула, а зимой мигрируют в тропики для размножения и рождения потомства, пишет Daily Mail.

В ходе нового исследования команда из Общества охраны дикой природы Океанографического института Бронкса и Вудс-Хоула в Массачусетсе годами отслеживала финвалов в океане по их песням и теперь обнаружила нечто необычное. Авторы исследования полагают, что некоторые представители этого вида вовсе не мигрируют в океане, а достаточно длительное время проживают в одном регионе, а именно в водах вокруг Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Авторы исследования использовали новые данные наблюдения за китами и сопоставили их с более старыми данными из этого региона — теперь команда считает, что финвалы обитают здесь уже около 10 лет или больше.

В течение четырех лет ученые собирали данные с буя, расположенного в 60 километрах от побережья Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США). Затем команда изучила данные и обнаружила, что самцы финвалов остаются в этом районе в течение всего года — буи фиксировали китов каждый месяц вы течение всего исследования.

Отметим, что самцы финвалов поют свои песни зимой во время спаривания, а потому ученые легко могут отслеживать их перемещение по этому звуку. В то же время самки, вероятно, должны находиться в этот период где-то неподалеку от самцов. Авторы исследования обнаружили, что самки в этом регионе, вероятно могут мигрировать и ведут обычный образ жизни, однако самцы предпочитают вести оседлую жизнь и остаются поблизости этого региона. Район, где обитают эти киты, известен как Нью-Йоркский залив, который простирается примерно в форме треугольника к востоку от Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, и к югу от Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси.

По словам соавтора исследования, директора программы «Океанские гиганты» Говарда Розенбаума, финвалов редко можно увидеть вблизи берега, как других китов, однако обнаружение района, где самцы проводят круглый год — кажется чем-то необычным.

Средняя продолжительность жизни финвалов составляет от 80 до 90 лет, однако сегодня этот вид оказался на грани исчезновения. Увы, киты часто запутываются в рыболовных снастях, а также страдают от недостатка добычи из-за чрезмерного вылова, а также ударов кораблей и испытаний радаров.

Ученые полагают, что финвалы моногамны и образуют связи между спаривающимися парами. Поскольку между их спариванием и рождением детей проходит почти год, их ежегодные миграции возвращают их в одно и то же место для обоих событий. Таким образом ученые полагают, что именно в этом треугольнике вокруг Нью-Йорка и Нью-Джерси рождаются детеныши и спариваются взрослые киты.