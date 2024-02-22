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Великобритания передаст Украине ракеты Brimstone

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  • 22.02.2024, 16:54
  • 5,402
Великобритания передаст Украине ракеты Brimstone

Партия составит 200 штук.

Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone, сообщил министр обороны страны Грант Шаппс.

Что нужно знать о Brimstone

Эта модель ракет имеет очень высокую максимальную дальность, а также улучшенную комбинированную систему самонаведения, программного обеспечения и планера. Собственно, принцип работы этой системы состоит в том, что работа базовой радиолокационной головки самонаведения, способной выделять наземные цели, сочетается с классической полуактивной лазерной системой.

Это позволяет работать в режиме «выстрелил и забыл» – к тому же система делает невозможным наведение двух ракет на одну цель.

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