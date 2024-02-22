Действительно ли Бундестаг скрыто поддержал передачу Украине ракет Taurus: что известно 2 22.02.2024, 18:43

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Фото: AFP

Теперь слово за канцлером Шольцом.

Немецкий Бундестаг проголосовал за поставки Украине «вооружения большой дальности». Документ поддержали 382 депутата, против проголосовали 284, двое воздержались, сообщает Deutsche Welle в четверг, 22 февраля.

Коалиционный проект призывает правительство канцлера Олафа Шольца направить Украине дополнительные системы вооружения большой дальности. В то же время ракеты Taurus в документе не упоминаются.

Заместитель лидера правящей Социал-демократической партии (СДП) Германии Габриэла Генрих заявила, что формулировка парламентской резолюции не обязательно означает Taurus.

«Это вопрос интерпретации. Факт таков: пока мы не провели красной линии», — прокомментировала Генрих.

Во время согласования документа перед голосованием в парламенте представители партии Зеленые и Свободной демократической партии (СДП) Германии добивались, чтобы в резолюции звучало название ракет Taurus, однако правящая СДПГ отклонила это требование.

Нардеп Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев сообщил, что теперь решение о передаче ракет — за Олафом Шольцем.

«Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата», — написал нардеп в Facebook.

Он пояснил, что коалиция компромиссно согласовала текст резолюции об оружии дальнего действия без упоминания Taurus. Однако других ракет для таких целей у Германии нет, говорит Чернев.

Ранее 22 февраля в Бундестаге отклонили предложение оппозиции предоставить Украине ракеты Taurus.