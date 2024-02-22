Матери Навального показали тело сына и угрозами заставляют согласиться на тайные похороны
- 22.02.2024, 19:33
- 2,950
Людмила Навальная подписала медицинское свидетельство о его смерти.
Матери Алексея Навального Людмиле показали тело умершего сына. Об этом она заявила в видеообращении 22 февраля.
Тело, рассказала Людмила Навального, было продемонстрировано в морге в Салехарде вечером 21 февраля. При этом оно не было выдано семье.
Навальная сказала, что разговаривала с сотрудниками Следственного комитета в Салехарде. Там ей заявили, что причина гибели ее сына установлена и зафиксирована в документах. Ранее сообщалось, что тело было отправлено на экспертизу, которая, как утверждалось, займёт две недели.
В заключении о смерти сказано, что политик умер по естественным причинам, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Вдова Навального Юлия заявляет, что он был убит.
По словам Людмилы Навальной, сотрудники Следственного комитета, говорившие с ней в Салехарде, прямо во время разговора получали указания из Москвы. Утверждается, что они угрожают, что с телом может «что-то» произойти. Они настаивают на проведении тайных похорон.
«Они шантажируют меня, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей», — сказала Навальная.
По словам матери политика, следователи требуют, чтобы похороны прошли без прощания: «Они хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: «Вот здесь лежит ваш сын». Я на это не согласна. Я хочу, чтобы у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься».