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Британия вложит $5,7 млрд в разработку и оснащение армии дронами

  • 22.02.2024, 20:00
Британия вложит $5,7 млрд в разработку и оснащение армии дронами

Лондон стремится стать ведущим разработчиком в сфере беспилотных систем.

Великобритания выделит £4,5 млрд (около $5,7 млрд) на разработку и оснащение вооруженных сил беспилотниками в ближайшие десять лет, сообщило Минобороны страны.

«Новая стратегия, подкрепленная инвестициями не менее £4,5 млрд в течение следующего десятилетия, ускорит доступ к беспилотным системам для ВС Великобритании, быстро оснастив их инновационными технологиями в воздухе, на море и на суше», — говорится в заявлении.

Согласно документу, Великобритания стремится стать ведущим разработчиком в сфере беспилотных систем. Первым приоритетом стратегии ведомство назвало успешное выполнение планов поставок дронов на Украину.

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