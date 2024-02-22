Причиной падения транзита через Панамский канал назвали обмеление 22.02.2024, 20:17

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Транзит снизился на 49%.

Транзит судов через Панамский канал снизился на 49% по сравнению с пиковым уровнем из-за падения уровня воды, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном на ее сайте.

«Панамский канал столкнулся с [проблемой] низкого уровня воды, вызванной засухой. Чтобы сохранить воду, администрация канала сократила количество судов, которые могут проходить через него», — сказано в документе.

Пик судоходства, по данным ЮНКТАД, был зафиксирован в январе 2022 года, с тех пор транзит постепенно снижался.

Уровень воды в Панамском канале падает, поскольку пересохло озеро Гатун. К этому привела засуха, возникшая в октябре 2023 года, она считается сильнейшей более чем за 70 лет. На ситуацию повлиял также феномен Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Bloomberg писал, что администрация Панамского канала рассматривала разные варианты решения проблемы обмеления. В частности, изучались возможность создания искусственного озера для закачки воды в канал и «засев облаков» для увеличения количества осадков. Кроме того, администрация поэтапно сократила количество пропускаемых через канал судов.