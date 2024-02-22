закрыть
22 февраля 2024, четверг, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160М

7
  • 22.02.2024, 20:35
  • 2,848
Путин полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160М

Это третий полет правителя РФ на боевом самолете за 25 лет.

Владимир Путин совершает полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Самолет стартовал с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Накануне президент совершил визит на это предприятие. Он в течение 10 минут сидел за штурвалом Ту-160М, а затем предложил присвоить ему имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Полет займет около 40 минут, план полета — военная тайна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Ту-160М — модернизированная версия ракетоносца, который был разработан еще в 1970е годы ОКБ имени Туполева. С его предшественником Путин познакомился в 2005 году. Тогда президент летал на этом самолете во время совместных учений с Северным флотом. Перед этим он прошел предполетную подготовку, медицинский контроль, инструктаж по безопасности и системе катапультирования.

В 2000 году Путин, который на тот момент был исполняющим обязанности президента, совершил полет на истребителе Су-27 в качестве второго пилота. Самолет тогда сопровождал другой Су-27 с боевой нагрузкой.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип