Путин полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160М 7 22.02.2024, 20:35

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Это третий полет правителя РФ на боевом самолете за 25 лет.

Владимир Путин совершает полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Самолет стартовал с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Накануне президент совершил визит на это предприятие. Он в течение 10 минут сидел за штурвалом Ту-160М, а затем предложил присвоить ему имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Полет займет около 40 минут, план полета — военная тайна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Ту-160М — модернизированная версия ракетоносца, который был разработан еще в 1970е годы ОКБ имени Туполева. С его предшественником Путин познакомился в 2005 году. Тогда президент летал на этом самолете во время совместных учений с Северным флотом. Перед этим он прошел предполетную подготовку, медицинский контроль, инструктаж по безопасности и системе катапультирования.

В 2000 году Путин, который на тот момент был исполняющим обязанности президента, совершил полет на истребителе Су-27 в качестве второго пилота. Самолет тогда сопровождал другой Су-27 с боевой нагрузкой.