закрыть
22 февраля 2024, четверг, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сейм Польши принял резолюцию о поддержке Украины

  • 22.02.2024, 22:15
Сейм Польши принял резолюцию о поддержке Украины

Польские депутаты отметили, что от судьбы Украины зависит судьба Польши и Европы.

Нижняя палата польского парламента на заседании 22 февраля приняла резолюцию о поддержке Украины. Документ был принят единогласно.

«Во вторую годовщину жестокого нападения Российской Федерации на Украину Сейм Республики Польша осуждает действия российских властей и обращается в Международный уголовный суд с просьбой привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа», - говорится в резолюции.

Отмечается, что Сейм «соединяется в боли с семьями, потерявшими близких в боевых действиях» и «отдает дань памяти всем воинам, павшим защищая Украину, а также убитым мирным жителям».

В польском парламенте выразили особую благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать гражданам Украины.

Кроме того, в резолюции депутаты отметили, что от судьбы Украины сегодня зависит судьба Польши и Европы. Они обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом «усилить всестороннюю поддержку Украины, в частности, обеспечить быструю поставку военной техники и боеприпасов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип