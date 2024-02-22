Сейм Польши принял резолюцию о поддержке Украины 22.02.2024, 22:15

Польские депутаты отметили, что от судьбы Украины зависит судьба Польши и Европы.

Нижняя палата польского парламента на заседании 22 февраля приняла резолюцию о поддержке Украины. Документ был принят единогласно.

«Во вторую годовщину жестокого нападения Российской Федерации на Украину Сейм Республики Польша осуждает действия российских властей и обращается в Международный уголовный суд с просьбой привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа», - говорится в резолюции.

Отмечается, что Сейм «соединяется в боли с семьями, потерявшими близких в боевых действиях» и «отдает дань памяти всем воинам, павшим защищая Украину, а также убитым мирным жителям».

В польском парламенте выразили особую благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать гражданам Украины.

Кроме того, в резолюции депутаты отметили, что от судьбы Украины сегодня зависит судьба Польши и Европы. Они обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом «усилить всестороннюю поддержку Украины, в частности, обеспечить быструю поставку военной техники и боеприпасов».