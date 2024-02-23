Байден объявил о персональных санкциях против Путина 1 23.02.2024, 8:13

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После встречи с вдовой и дочерью Навального.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с вдовой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что вскоре после встречи с Юлией и Дарьей Навальными в Сан-Франциско, американский лидер анонсировал санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина.

Байден встретился с вдовой и дочерью Навального

Фото: Facebook

«Завтра мы собираемся объявить о санкциях против Путина, который несет ответственность за его смерть», — сказал Байден.

Президент США отметил, что российский оппозиционер был «человеком невероятной смелости». По его словам, по итогам встречи стало ясно, что жена Навального «продолжит борьбу».

«Мы не сдаемся», — заявил он.

О встрече с близкими Навального американский лидер также сообщил на своей странице в Facebook. Политик опубликовал соответствующее фото.

«Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, и бесчисленное количество людей по всей России, борющихся за демократию и права человека», — говорится в публикации.

Напомним, 16 февраля, когда стало известно о смерти Алексея Навального, Джо Байден выразил соболезнования семье оппозиционера. Он отметил, что на данный момент «мы не знаем точно, что произошло». При этом он выразил уверенность, что к событиям причастен Владимир Путин и его окружение.