Стали известны зарплаты гендиректоров белорусских госпредприятий 2 23.02.2024, 8:38

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Кто получает больше всех?

В этому году в «парламент» и местные «органы власти» избираются многие директора государственных предприятий.

Например, руководители Белорусского металлургического завода, «Гродно Азота», Мозырского НПЗ и другие топ-менеджеры.

На сайте zerkalo.io изучили их декларации и рассказали, сколько они получают.

Информацию о доходах директоров госпредприятий взяли из печатных номеров газет «Гродзенская праўда», «Веснік Магілёва», «Брестский вестник», «Витебские новости», «Гомельская правда». Это данные за 2022 год, так как налоговые декларации за прошлый год будут подаваться только в марте. Указаны суммы до уплаты налогов.

Кто из директоров получает больше?

Директора предприятий с самыми высокими доходами баллотируются в Гомельский областной «совет депутатов».

На первом месте — Дмитрий Корчик. Это директор управляющей компании ОАО «Белорусский металлургический завод». За год он получил 231 033 рубля (или 19 253 рубля в месяц).

Для сравнения. В ноябре 2022 года завод искал почти 250 специалистов. Их зарплата варьировалась от 550 рублей (для крановщика) до 2666 (верхняя планка для мастера по ремонту оборудования).

Директор управляющей компании ОАО «Белорусский металлургический завод» Дмитрий Корчик. Фото: официальный сайт БМЗ

Что касается экономической ситуации предприятия, то «Наша Ніва» писала, что БМЗ находится в долгах как минимум с 2016 года. К 2021 году завод должен был выплатить по кредитам 3,6 миллиарда рублей. В том же году обязательства по выплате долгов БМЗ взял на себя Минфин.

В 2022 году ЕС запретил ввоз металла из Беларуси. Уже в первом квартале этого года предприятие ушло в минус. Информации по итогам деятельности БМЗ за 2022 год в открытом доступе нет, однако руководство завода признавалось, что тот год «вышел непростым» и у предприятия оказались «небольшие экономические потери». В 2023 году БМЗ попал в санкционный список Украины, а также ЕС и под санкции США.

Еще один кандидат в «депутаты» с большой зарплатой — директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков. Он баллотируется на второй срок. Годовой доход кандидата — 199 104 рубля (или 16 592 рубля в месяц).

Директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков. Фото: портал «Правда Гомель»

Для сравнения. На сайте завода указана ориентировочная зарплата по вакансиям, она основана на данных за первый квартал 2022 года. Суммы варьируются от 560 рублей (на такие деньги зовут распределителя работ) до 2400 рублей (верхняя планка для сварщика на автоматических и полуавтоматических машинах).

Финансовая отчетность ОАО «Гомсельмаша» за 2022 год скрыта. Но, например, по итогам 2021 года предприятие сработало в убыток на 2,6 миллиона рублей (после провального 2020-го, когда минус составлял 405,3 миллиона).

Между тем в декабре 2022 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявлял, что предприятие станет первым, кто получит часть средств из российского кредита в 1,5 миллиарда долларов (105 миллиардов российских рублей) на импортозамещающие проекты. В конце 2023 года выяснилось, что 900 миллионов долларов «разделили» между «Гомсельмашем», Минским подшипниковым и Белорусским металлургическим заводами.

Какая зарплата у директора «Гродно Азота»?

В Гродненский областной «баллотируется» гендиректор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко (бывший вице-премьер). В 2022 году он получил 127 831 рубль доходов (или 10 653 рубля в месяц).

Генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко. Фото: БЕЛТА

Для сравнения, в начале прошлого года гендиректор заявлял, что средняя начисленная зарплата на заводе по итогам 2022 года составит 2450 рублей.

С 2021 года «Гродно Азот» находится под санкциями США и ЕС. Против Ляшенко введены персональные санкции. Между тем, Белорусский расследовательский центр писал, что завод пытается обходить запреты на экспорт продукции на европейский рынок через компании в Узбекистане.

Говоря об итогах 2022 года, гендиректор предприятия заявлял, что предприятие выполнило ключевые показатели эффективной чистой прибыли и рентабельности.

Сколько получают руководители в нефтяной отрасли?

В Гомельский облсовет также «переизбирается» Виталий Павлов, директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода. За год он получал 114 613 рублей (или 9551 рубль в месяц).

Для сравнения, в конце 2022 года максимальная сумма, которую указывали в вакансиях завода, — 1847 рублей.

Генеральный директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов. Фото: сайт газеты «СБ. Беларусь сегодня»

В Витебский облсовет «баллотируется» директор местного филиала «Белоруснефти» («Витебскоблнефтепродукт») Александр Капшуль. Его годовой доход — 101 650 рублей (или 8471 рубль в месяц).

С 2021 года нефтехимическая отрасль Беларуси находится под санкциями ЕС. По заявлениям властей, только за первые три месяца санкций нефтеперерабатывающие заводы потеряли 80 миллионов долларов.

Какие доходы у руководителей ликеро-водочных заводов?

В этом году в местные «органы власти» баллотируются как минимум три директора предприятий, которые производят алкоголь.

В Брестский областной «совет» идет Александр Романовский, генеральный директор Брестского ликеро-водочного завода «Белалко». Его доход за 2022 год — 119 836 рублей (9986 рублей в месяц).

В Гомельский облсовет «баллотируется» Андрей Демидовец, директор Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир» с годовым доходом 111 256 рублей (или 9271 рубль ежемесячно).

В Гродненский горсовет «избирается» генеральный директор Гродненского ликеро-водочного завода Николай Недвецкий. В 2022 году он заработал 56 766 рублей (4731 рубль в месяц).

Кто еще?

Директор кондитерской фабрики «Спартак» Татьяна Лисицына «баллотируется» в Гомельский облсовет. Ее годовой доход — 96 453 рубля (8038 рублей в месяц).

Директор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков «избирается» в Могилевский облсовет. Ежегодный доход — 134 933 рубля (11244 рубля в месяц).

Директор ОАО «Ветразь» (дочернее предприятие Могилевского завода лифтового машиностроения) Анатолий Сивко «избирается» в «палату представителей» от города Докшицы Витебской области. Его доход в 2022 году — 210 003 рубля, из них 131 904 рубля — от продажи дома. То есть в месяц он получал 6508 рублей.

Директор производителя бытовой техники «Витязь» Геннадий Азаров «баллотируется» в Витебский облсовет. Ежегодный доход — 88 450 рублей (7371 рубль ежемесячно).

Директор Гродненской обувной фабрики «Неман» Дмитрий Митрафанов собрался в «палату представителей» от Гродно. В 2022 году он получил доход в 35 663 рубля (2972 рубля в месяц).

Директор «Гродненского мясокомбината» Олег Иванов «избирается» в Гродненский облсовет. Ежегодный доход — 76 734 рубля (6395 рублей в месяц).