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Пастора из Новолукомля задержали после молитвы за Украину

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  • 23.02.2024, 11:01
  • 1,440
Пастора из Новолукомля задержали после молитвы за Украину

У лукашистов нашелся еще один повод понервничать из-за деятельности священника.

Александр Зарецкий, пастор евангельской церкви Новолукомля (Чашникский район, Витебская область) был вчера задержан за то, что во время богослужений в его общине звучала молитва за прекращение войны в Украине, пишет «Христианская визия».

Ранее местные идеологи не раз высказывали претензии пастору по этому поводу и угрожали преследованием.

Недовольство властей вызывало и то, что пастор также отказывался участвовать в политических мероприятиях, которые они проводят.

Зарецкий и его община подвергались преследованию со стороны силовиков уже не раз. В июле 2021 года у пастора проходил обыск, в ноябре 2021 годаадминистративное дело было начато из-за незначительных неточностей при оформлении гуманитарного груза.

20 апреля 2023 года пастор был задержан по ст.19.11 КоАП РБ за лайки и комментарии к материалам из интернет-ресурсов, признанных экстремистскими.

Пастор дважды подряд получил арест на 15 суток, проведя за решеткой месяц.

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