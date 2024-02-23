ВСУ отбили позиции возле Авдеевки и взяли в плен группу россиян 2 23.02.2024, 12:40

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Ситуация на этом участке фронта изменилась.

Вооруженные силы Украины отбили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениям. Кроме этого, украинские бойцы взяли в плен более десяти российских военных.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что сейчас самой горячей точкой является Марьинское направление. За сутки оккупанты при поддержке авиации 31 раз пытались прорвать оборону украинских бойцов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области.

Также горячо на Авдеевском направлении, где 21 февраля ВСУ отбили семь атак ВС РФ в районах сел Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. В целом на Марьинское и Авдеевское направления приходится наибольшее количество авиационных, артиллерийских ударов и атак дронов-камикадзе.

«И на Авдеевском, и на Марьинском направлениях наши воины вчера восстановили по несколько позиций, и именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов», — сообщил он.

Дмитрий Лиховий рассказал, что за четыре месяца операций в Авдеевке общие потери ВС РФ составили более 47 тысяч военных. После таких потерь нужна перегруппировка, однако враг имеет определенные резервы. Оккупанты подтягивают новые резервы и пытаются штурмовать при поддержке авиации в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов.

Зато ВСУ укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции. По словам Лиховия, идут сложные бои. Украинские бойцы восстанавливают позиции, россияне попадают в плен, что свидетельствует о наличии близкого боевого столкновения.

Он добавил, что оккупанты пытаются наступать, но не имеют достаточно ресурсов для этого, однако несмотря на это оккупанты используют «другие» войска, чем те, которые участвовали в наступлении на Авдеевку.