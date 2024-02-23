С юга Европы на Беларусь надвигается теплая воздушная масса 23.02.2024, 13:15

Какие сюрпризы приготовила погода на последние выходные февраля.

В последние выходные месяца погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юга Европы. Столбики термометров в эти дни достигнут +15°С, но будет довольно дождливо. Смотрим прогноз с 24 по 26 февраля.

Как рассказали в Белгидромете, в субботу, 24 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью временами пройдут дожди, днем местами небольшие дожди. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер южный порывистый. Ночью ожидается от +1 до +7°С, днем – от +4°С по северу до +15°С по юго-западу.

В воскресенье, 25 февраля, во многих районах республики снова будет дождливо. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер южной четверти порывистый. Ночью от +1 до +7°С, днем от +4°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу.

В понедельник, 26 февраля, большая часть Беларуси окажется во власти дождей. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый. Ночью температура составит +1…+8°С, днем – от +4 до +11°С, по юго-западу до +13°С.