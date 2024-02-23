Украинский парламент проголосовал за демобилизацию срочников 3 23.02.2024, 13:39

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Законопроект отправлен на подпись Зеленскому.

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №11035 о демобилизации военных срочной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко, нардепа Ярослава Железняка и главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

Отмечается, что за основу законопроект поддержали 317 народных депутатов, а в целом - 319.

В конечном виде в законопроект включена норма касательно сроков, в течение которых срочников не могут призвать. Военные не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

«Поддержали инициативу президента о немедленном увольнении срочников. Приветствую. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения президента», - отреагировал на решение Рады Давид Арахамия.

Демобилизация срочников в Украине

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только на некоторым основаниях.

Вчера президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. Сегодня Комитет по национальной безопасности парламента поддержал документ.

Документ устанавливает, что срочники освобождаются от службы в запас в сроки, определенные указом президента.