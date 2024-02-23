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500 миллионов персональных данных о россиянах «утекли» за один раз

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  • 23.02.2024, 15:10
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500 миллионов персональных данных о россиянах «утекли» за один раз

Роскомнадзор сообщил подробности.

В 2024 году за один раз произошла утечка 500 млн записей о россиянах, сообщил ТАСС заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, уточнив, что данный инцидент расследуется.

«В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — сказал Вагнер, отметив, что если сравнивать 2022 и 2023 годы, то количество случаев увеличилось, но объем самих утечек уменьшился.

Всего с начала 2024 года утекло около 510 млн записей, добавил он.

13 февраля Роскомнадзор докладывал, что зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных с начала 2024 года.

В 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов (без учета платежных данных) — это в 3,2 раза больше, чем в 2022 году, по сравнению с 2021 годом показатель подскочил почти в 57 раз, показали результаты исследования экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) компании InfoWatch.

Всего российские финансовые организации допустили 64 случая потери персональных данных клиентов, что превышает показатели 2022 года на 12,3%, а 2021 года — почти вдвое. Примерно половина утечек — 46,9% — пришлась на банки.

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