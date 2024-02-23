Матери Алексея Навального позвонил следователь и поставил ультиматум 3 23.02.2024, 19:40

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Людмила Навальная отреагировала решительно.

Матери убитого российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле Навальной вновь угрожает следователь. Ее заставляют в течение трех часов согласиться на тайные похороны без публичного прощания. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум: или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына.

Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями».

Ранее Людмила Навальная сообщила, что следователь Александр Варапаев ей угрожает «что-то сделать с телом сына». По ее словам, cотрудники СК планируют тайно похоронить Алексея, а потом показать ей, где он захоронен.