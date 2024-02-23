Последняя неделя февраля в Беларуси будет очень теплой 23.02.2024, 22:02

Прогноз синоптиков.

24 февраля погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, ночью сохранится влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Ночью временами пройдут дожди, днем местами по стране ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем составит от +4°С по северу до +15°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

25-26 февраля погоду в cтране продолжат определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юга Европы. Облачно с прояснениями.

25 февраля во многих районах республики пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем будет от +4°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу страны.

26 февраля на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +4..+11°С, в юго-западных районах до +13°С.