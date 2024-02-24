«Падал без правого крыла с большим креном» 24.02.2024, 5:10

Очевидцы - о крушении российского А-50.

Жители хутора Трудовая Армения Краснодарского края рассказали телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», как потерпел крушение самолет «А-50». С их слов, борт летел на населенный пункт со стороны полей. Когда люди услышали его приближение, выбежали на улицу из домов.

«Прошел прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега. Когда летел над нами, то уже был не целый, без правого крыла с большим креном. Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома 13 по улице Полевая», - рассказали местные жители.

В доме, где рухнул самолет, живут две пожилые женщины. Местные жители утверждают, что они не пострадали.

Оперштаб Краснодарского края утверждает, что пожар в хуторе Трудовая Армения локализован. Причина пожара — падение летательного аппарата. К слову, в ведомстве откорректировали свое предыдущее сообщение и заявили, что в Каневском районе упал лишь один летательный аппарат, а не два.

Российские паблики сообщают, что вторым сбитым сегодня бортом мог быть Ил-76.

«С земли что-то прилетело. Никто не знает, что. При падении самолёт раскололся на две части: одна упала в поле, другая на хоз двор жителей частного дома. На месте работают пожарные, все уже потушили почти, военные опознали ИЛ-76», — сообщил собеседник ТГ-канала «ВЧК-ОГПУ».