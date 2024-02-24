Вместе с А-50 в Краснодарском крае сбили российский Ил-76 24.02.2024, 9:17

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Борт без опознавательных знаков раскололся надвое.

В небе над Канивским районом Краснодарского края, кроме А-50, сбили еще один самолет ВС РФ Ил-76. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

«С земли что-то прилетело. Никто не знает что. На месте работают пожарные, все уже потушили почти, военные опознали Ил-76», - сообщили очевидцы падения самолета.

Российские СМИ утверждают, что при падении самолет раскололся на две части. Одна упала в поле, а вторая приземлилась за одним из частных домов на хуторе Трудовая Армения. Также утверждают, что на месте падения слышны взрывы.

Также жители хутора поделились своими впечатлениями после падения российского самолета. Говорят, что слышали два «хлопка» и гул.

«Он летел с полей и когда мы услышали два хлопка и гул, выбежали на улицу. Прошел прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега», - говорят очевидцы.

По словам россиян, когда самолет пролетал мимо хутора, то уже был без правого крыла и летел под наклоном.

«Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома», - добавили россияне.

Российские военные на месте падения говорят, что был сбит Ил-76.

«То, что Ил-76, транспортный самолет, вероятнее всего. Это слова военных, которые узнали обломки. Однако, по их словам, самолет без каких-либо опознавательных знаков и поначалу даже были сомнения, что это наш борт. Но российский самолет. Основная часть - фюзеляж в полуболоте, в грязи и камышах, будем ждать технику», - рассказали местные жители.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что «около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов».