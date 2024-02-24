В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24.02.2024, 9:54

Готовится особенное мероприятие.

Сегодня, 24 февраля, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев с визитом прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Еврокомиссии.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

«Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной», - пишет фон дер Ляйен.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и «Группы семи».

На 25 февраля готовится также нечто особенное - пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопрос будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.