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В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

  • 24.02.2024, 9:54
В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Готовится особенное мероприятие.

Сегодня, 24 февраля, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев с визитом прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Еврокомиссии.

«Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной», - пишет фон дер Ляйен.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и «Группы семи».

На 25 февраля готовится также нечто особенное - пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопрос будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

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