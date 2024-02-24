Соратники Навального объявили вознаграждение за правду о его смерти 24.02.2024, 10:55

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За несколько часов сумма выросла в пять раз.

Соратники Алексея Навального предложили силовикам денежное вознаграждение и помощь с выездом из России за информацию о смерти политика. За несколько часов сумма премии выросла в пять раз.

Вечером 23 февраля директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал видео, в котором призвал сотрудников силовых структур присылать любую информацию, связанную с обстоятельствами смерти в российской колонии политика Алексея Навального.

Вначале за «ценную и полную информацию» соратники Навального обещали выплатить 20 тысяч евро. Через час сумма денежного вознаграждения выросла вдвое:

«Ровно за час нам написало несколько человек, которые готовы поддержать идею вознаграждения. И сумму вознаграждения за полную информацию за убийство Навального довели уже до 50 000 евро», — сообщили в ФБК.

Позже Иван Жданов сообщил, что сумма вознаграждения повысилась до 100 000 евро. Помимо денежной премии, соратники политика пообещали вывезти источник из России, если он или она этого захотят.

Напомним, 16 февраля ФСИН России сообщил о смерти политзаключенного Алексея Навального.

22 февраля матери Алексея Навального Людмиле показали тело сына и дали ознакомиться с заключением. В документе указано, что смерть политика в российской колонии наступила от «естественных причин».

Сейчас Людмила Навальная добивается выдачи тела сына. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, следователь пригрозил матери политика похоронить Алексея в колонии, если она в течение трех часов не согласится на тайные похороны. Женщина в ответ настояла на том, чтобы власти дали ей «провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями».