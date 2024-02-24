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Пять самолетов РФ были отозваны: ГУР раскрыло подробности ликвидации А-50

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  • 24.02.2024, 11:53
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Пять самолетов РФ были отозваны: ГУР раскрыло подробности ликвидации А-50

Стали известные новые детали последнего полета.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море, а после этого еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

По данным разведки, последний взлет А50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома «Ахтубинск» и должен был выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса «Шмель», которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45.

Огневое поражение модернизированного ДРЛО А-50У также подтверждают радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35.

Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

«Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР и Воздушных сил является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, которые выполняли задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки», — заявили в ГУР.

Напомним, 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

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